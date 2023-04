Lazio-Juventus, il calore del tifo bianconero: applausi e cori

Il palleggio di Fagioli, le accelerazioni di Cuadrado e un Vlahovic apparso più carico del solito. La Juventus, stasera guidata dal vice Landucci, è stata accolta calorosamente dallo spicchio dei tifosi bianconeri che hanno applaudito e incoraggiato i giocatori per una sfida fondamentale in ottica Champions League, con o senza penalizzazione. Tra i tanti riscaldamenti pre-partita anche un torello che ha visto tra i protagonisti Federico Chiesa, sorridente insieme a Bonucci e pronto a subentrare a gara in corso.