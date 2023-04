Non solo capitano della Juve: quando Danilo non scende in campo, la Juve non fa punti. In campionato, contro la Lazio, sarà la prima assenza per il brasiliano che finora è sempre sceso in campo. In Champions, Danilo ha saltato per squalifica il match contro il Psg perso allo Stadium per 2-1. Anche in nazionale la sua assenza si fa sentire: non convocato per l'amichevole contro il Marocco, il Brasile è stato sconfitto per 2-1.