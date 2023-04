Vlahovic sostituito in Lazio-Juve: si teme l'infortunio, le condizioni

ROMA - Un acciacco nel corso del primo tempo, a seguito di un contrasto con Danilo Cataldi e del movimento innaturale della caviglia destra , poi la resa nella ripresa, subito dopo aver sfiorato - di testa - la rete del 2-2: è durata appena 63 minuti la partita di Dusan Vlahovic allo stadio Olimpico contro la Lazio, fino al momento in cui ha attirato l'attenzione della panchina della Juventus e di Landucci - che oggi sostituisce Allegri - costretto a mandare in campo al suo posto Arek Milik .

Lazio-Juve, Vlahovic ko al 63'

Vlahovic, appena sedutosi in panchina, si è tamponato la caviglia destra dolorante con una borsa del ghiaccio. Nei prossimi giorni, poi, svolgerà degli accertamenti presso il J-Medical al fine di valutare entità dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero. I bianconeri sono nel pieno di un tour de force che, dopo la Lazio stasera, dovrà affrontare nelle prossime settimane la doppia sfida di Europa League con lo Sporting Lisbona, Sassuolo e Napoli in campionato e l'Inter per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.