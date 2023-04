Il Sarriball manda la Juve nell'angolo. E se il bomber è Rabiot...

La sfida fra seconde - sul campo e in classifica - va alla Lazio che stende 2-1 la Juve all'Olimpico di Roma al termine di un match a tutta velocità, pieno di gioco e di botte. E di polemiche. Vince la squadra di Sarri che davanti sa finalizzare meglio e di più, che ha classe in mezzo e senso del gol innato in molti interpreti, da Milinkovic Savic a Zaccagni. La squadra bianconera, invece, paga la fase difensiva non particolarmente brillante (soprattutto dalla parte di Alex Sandro) e la mancanza di bomber famelici, non a caso in doppia cifra ci arriva Rabiot il tuttocampista. Né Vlahovic né Milik trovano la via della gloria, anzi. E l'innesto di Chiesa, nella ripresa, regala più imprevedibilità, ma non gonfia la rete. La squadra, tra mille tempeste, comunque ci prova sempre, segno di carattere. Le pecche, però, ci sono.