Lazio-Juve, Landucci: "Meritavamo il pari. Milinkovic? Decide l'arbitro"

ROMA - "Il gol di Milinkovic? Decide l'arbitro... Se senti quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve dicono che è fallo. Decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, poi invece nel secondo abbiamo fatto un'ottima gara ed avremmo meritato sicuramente di segnare. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il campo ha detto questo e noi, come di solito facciamo, accettiamo il verdetto del campo. Peccato, perché nel secondo tempo abbiamo fatto bene". Al termine di Lazio-Juventus ai microfoni di Dazn è intervenuto Marco Landucci, vice-allenatore bianconero, oggi in panchina al posto dell'influenzato Massimiliano Allegri: "Chiesa è entrato bene, così come Paredes, abbiamo fatto un buon secondo tempo, ci è mancato solo il gol e non è poco".

Landucci su Lazio-Juve e Vlahovic "Noi siamo partiti ad inizio anno considerando Chiesa e Pogba dentro la squadra, ma non li abbiamo mai avuti. Chiesa oggi è entrato molto bene, sta migliorando, ma è fermo da un anno. Lui è la nota positiva di stasera. Noi possiamo giocare con diversi moduli e stasera nel secondo tempo ci siamo messi a 4 dietro anche per evitare la loro pressione, sembrava meglio per noi, poi peccato che abbiamo preso gol, ma abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Vlahovic fa fatica? Gli attaccanti devono trovare il gol. Oggi ha avuto un'occasione di testa prima che uscisse, secondo me il primo tempo lo abbiamo aiutato poco. Eravamo scarichi nei contrasti e a fine primo tempo mi sono arrabbiato. Allegri dice sempre che i contrasti vanno vinti. L'ho sentito ora a fine partita, ha detto che è soddisfatto del secondo tempo, ma nel primo bisognava fare meglio. E questo l'ho visto anch'io... Non ci siamo difesi male, ma abbiamo sbagliato le uscite, rischiando tanto. Non ci hanno infilato, eravamo messi giusti, ma l'arbitro non ha fischiato... Noi non facciamo mai polemica su queste cose, andiamo avanti".

Landucci su Di Maria, Danilo, Alex Sandro e il -15 "Di Maria? Ha fatto meglio nel secondo tempo, come tutti noi. Cercavo di far arrivare palla a Chiesa perché nell'uno contro uno è devastante, ma abbiamo attaccato tanto anche dal lato di Angel. Danilo fuori? Le ha giocate tutte, gli abbiamo dato un turno di riposo, anche perché giovedì abbiamo un'altra gara importante. Poi comunque è entrato negli ultimi 20'. Dobbiamo gestire le forze, abbiamo deciso così. C'era anche il rientro di Alex Sandro, che era fresco, ecco perché abbiamo optato per farlo riposare un po'. I ko delle squadre davanti? Per la Champions siamo sempre ottimisti. Aspettiamo il 19 per questa famosa sentenza. Sul campo abbiamo fatto 59 punti. Al momento ne abbiamo 44, ma ragioniamo partita per partita e poi, dopo il 19, vedremo. Intanto pensiamo a giovedì, che vogliamo fare bene", conclude Landucci.

