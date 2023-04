Marelli boccia il Var: "Milinkovic-Savic, spinta evidente a Alex Sandro"

L'ex arbitro e opinionista di Dazn Luca Marelli è intervenuto in merito al gol del vantaggio della Lazio viziato da una spinta di Milinkovic-Savic su Alex Sandro. Marelli ha spiegato la sua versione dichirando: "Mi auguro ci sia l'intervento del var, fallo molto evidente, Milinkovic-Savic lo sposta e non esulta subito perchè si aspetta l'intervento dell'arbitro. Una svista". L'ex arbitro ha aggiunto anche che Alex Sandro non avrebbe avuto alcun motivo di simulare, sa che il serbo è dietro di lui: la spinta non è forte ma è evidente, il tocco c'è e va a sbilanciare il brasiliano che era già saltato per anticipare di testa l'avversario. L'arbitro Di Bello non è in posizione ottimale perchè è coperto e non riesce a vedere il braccio di Milinkovic che spinge Alex Sandro.