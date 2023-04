Il 4-3-3 di Landucci con la Lazio: un'altra Juve è possibile

Chiesa , Di Maria e un ariete come Milik , atipico perché tecnico ma anche forte fisicamente e di riferimento. Un’altra Juve è possibile. Il 4-3-3 mostrato da Landucci nell’ultimo spezzone di gara all’Olimpico (dopo il triplice cambio sul 2-1 biancoceleste con l’ingresso tra gli altri di un Paredes apparso in ripresa) è coinciso con il momento di maggior pressione della squadra bianconera, andata vicina al gol del pari con Fagioli . Al di là delle troppe imprecisioni, appare d’obbligo iniziare a pensare che l’alternativa al 3-5-2 fatto vedere fin qui esiste. E va presa in considerazione.

Tutto su Lazio-Juventus

Lazio-Juve, il 4-3-3 e un altro Di Maria

Ne ha beneficiato il Fideo, molto più libero di sgasare e inventare per i compagni, e ne hanno beneficiato le due mezzali, che hanno dimostrato una superiore capacità di palleggio e una mobilità diversa da inizio gara, non sempre di facile lettura per la difesa di Sarri. Allegri, assente giustificato per l'ultimo colpo di freddo fuori stagione, dovrà seriamente iniziare a valutare questa variante e chissà perché non già per i quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. Le pedine non mancano, dato che nella mente di Max il 4-3-3 (soprattutto alla luce dell’arrivo di Di Maria) era l’assetto tattico idealizzato sin dall’estate.