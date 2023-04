Dopo la sconfitta della Juventus in casa contro la Lazio per 2-1, arriva subito la risposta della società bianconera con un tweet che recita: "Sempre UNITI". La foto pubblicata raffigura la Juventus sotto il settore ospite applaudire i suoi tifosi per il sostegno che non è mai mancato durante i 90 minuti. Giovedì i tifosi si aspettano la risposta sul campo nel match contro lo Sporting Lisbona, valido per i quarti di finale di Europa League.