Juve, dentro la crisi Vlahovic: la scelta social dopo la Lazio

Dusan Vlahovic sembrava essersi rigenerato dopo le due partite di qualificazione a Euro 2024 con la Serbia, ma le successive tre apparizioni con la maglia della Juventus hanno mostrato una realtà differente. Tre gol in poco più di 100 minuti con la nazionale sembravano poterlo rimettere in carreggiata dopo aver ritrovato il gol a Friburgo in seguito a un lungo digiuno, invece il centravanti bianconero ha ripreso a fare fatica: in campo per soli 30' contro il Verona, poco brillante nelle partite contro Inter e Lazio. Una stagione contrassegnata dai problemi fisici (contro la Lazio è uscito al 63' per un problema alla caviglia) e, inevitabilmente, anche da qualche critica. Voci e commenti che, come sempre accade, si amplificano dopo una sconfitta.