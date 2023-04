Rovella, futuro alla Juventus. Il club bianconero: “I dati 2022/23 confermano il talento"

Juventus e lo sguardo su Rovella

Il bianconero deve evidentemente essere nel destino di Rovella, che oltre ad aver trovato la prima rete in massima serie contro l'Udinese, vede il suo futuro in maglia Juventus. Infatti l'ex Genoa si è accasato al Monza con la formula del prestito, ma il suo cartellino è di proprietà della Juve. E la società bianconera lo tiene evidentemente in grande considerazione, tanto da avergli dedicato una news sul proprio sito, nella rubrica "Next Gen on the road" in cui aggiorna sul rendimento dei giovani in prestito in caso di eventi particolarmente rilevanti: "La ricorderà a lungo la vigilia di Pasqua 2023, Nicolò Rovella. Il talento bianconero 21enne, nato a Segrate il 4 dicembre 2001, è infatti andato in gol alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ma non si tratta di un gol normale: è la sua prima marcatura in Serie A. Così ha celebrato il gol sul suo account Instagram. Una rete bellissima, quella del momentaneo 1-2 per i monzesi, poi raggiunti proprio allo scadere: taglio su verticalizzazione, palla piazzata alle spalle del portiere dell'Udinese con una grande conclusione. Un gol che riassume il talento di Nicolò, centrocampista dotato di ottima visione di gioco, eleganza nei movimenti e capacità non comune di dare "del tu" al pallone. E i dati 2022/23 confermano il talento del giocatore bianconero in forza al Monza, in questa stagione, in prestito. Diciotto partite totali fra le fila dei brianzoli, il 50% di esse da titolare, oltre alle 3 disputate a inizio stagione in maglia bianconera. Solo restando al pareggio con l'Udinese, Rovella ha toccato 80 palloni, di cui 71 passaggi e 16 nella tre quarti offensiva, partecipato a 2 occasioni da gol, vinto 6 possessi e portato a casa un'accuratezza di oltre il 94%. Davvero niente male".

Rovella si afferma e aspetta il bianconero

Quella in corso può dirsi la vera stagione della consacrazione per Rovella: continuità nel minutaggio, nel rendimento e ora anche il feeling con il gol trovato. Nonostante nella fase cruciale dell'azione debba ancora migliorare, nel resto si conferma un centrocampista di grande affidabilità. Quest'anno 874 passaggi completati sui 968 totali, con una precisione del 90%. Contrasti vinti quasi del 70%, a testimonianza di come sia un calciatore che dà garanzie in termini di quantità e di qualità. Numeri che ne fanno quindi un elemento di sicuro affidamento, seppur con tanti margini di miglioramento davanti. Nel frattempo la Juventus, che tanto sta puntando sui propri giovani, tiene su di lui un occhio di riguardo, così come diversi calciatori bianconeri che hanno apprezzato l'ultimo post sui social del centrocampista, per celebrare la prima rete in Serie A. Sempre più minuti in campo, Palladino lo consacra, la Juventus lo osserva: Rovella continua a crescere al Monza mentre stringe l'occhio al bianconero.