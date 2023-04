Pogba alla conquista della Juventus, l'Europa chiama. Milik scatenato

TORINO - Pasquetta senza Dusan Vlahovic : all’allenamento aperto ai tifosi nella Juventus, che si è allenata in vista dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, giovedì sera all’Allianz Stadium, mancava in campo l’attaccante, che ha lavorato in palestra. Il serbo ha un problema alla caviglia a causa del pestone preso durante la sfida dell’Olimpico contro la Lazio di sabato sera: non è stato sottoposto ad esami, ma soltanto a cure terapiche. All’appuntamento europeo mancano tre giorni: lo staff tecnico bianconero valuterà fino all’ultimo se Vlahovic può recuperare.

Lavoro personalizzato per Cuadrado e Rabiot

A presiedere l’allenamento di Pasquetta Max Allegri, guarito dall’influenza che lo ha costretto a saltare la sfida di Roma, dove è stato sostituito in panchina dal suo vice Landucci. Lavoro personalizzato per Cuadrado e Rabiot, che dopo il riscaldamento con il gruppo hanno svolto alcuni giri di campo e poi sono rientrati in palestra. Anche Di Maria, dopo tre quarti d’ora con la squadra e dopo un colloquio con Allegri, è rientrato per continuare il lavoro in palestra. Seduta parziale pure per Alex Sandro.

Juve, l'ora di Paul Pogba

Mentre i titolari all’Olimpico hanno continuato a parte e poi sono rientrati, il resto del gruppo, tra cui Pogba, che ha svolto l’intero allenamento con la squadra, hanno proseguito con esercitazioni di tecnica e poi con la partitella a campo ridotto, prima a quattro porte piccole, poi con porte normali. A entusiasmare i 350 tifosi presenti sulle tribune della Continassa i gol di Chiesa, Danilo, Bonucci, Kean, Milik (a segno 5 volte), Padoin e Pogba: il centrocampista francese, che Allegri non aveva convocato per la trasferta contro la Lazio, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati giovedì per Juventus-Sporting Lisbona. Quasi a fine allenamento si è rivisto in campo De Sciglio, che non era stato convocato per il match con la Lazio perché alle prese con un affaticamento muscolare: il terzino ha lavorato nel campetto a parte con uno dei preparatori addetto al recupero dagli infortuni.

Juve, il saluto dei tifosi

A fine allenamento i giocatori hanno salutato i tifosi e si sono fermati a firmare autografi: il più gettonato è stato sicuramente Paul Pogba, mentre i più stakanovisti sono stati Danilo e Szczesny, che si sono intrattenuti per quasi un quarto d’ora. Alla seduta era presente anche il ds Cherubini mentre Allegri si è intrattenuto a bordo campo con lo psicologo della squadra Giuseppe Vercelli.