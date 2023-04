Juve, Pasquetta di squadra: asado, Pogba padrone di casa, Allegri cestista

TORINO - Settimana importante in casa Juventus, giovedì (ore 21) andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona allo Stadium e poi domenica (ore 18) la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per ripartire in campionato dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio. Intanto i bianconeri si sono goduti il lunedì di pasquetta insieme ai familiari alla Continassa: grigliata di rigore con lunghe tavolate sul campo di allenamento dei bianconeri. Tutti presenti e alle prese con il buffet da Angel Di Maria con i figli, passando per Dusan Vlahovic, Wojciech Szczesny, Manuel Locatelli e Danilo. Protagonista della giornata Paul Pogba che, oltre ad essere rientrato in gruppo, è stato il vero padrone di casa intrattenendo vari ospiti e compagni. Il tutto con Massimiliano Allegri che, nuovamente, ha dato sfoggio delle sue doti cestistiche giocando a basket con il canestro della famosa sfida (diventata virale) con Pogba del 2016.