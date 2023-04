Almeno a Pasqua la Juventus è al primo posto: la classifica

La Juventus, almeno con le uova di Pasqua, è campione d'Italia. I bianconeri di Allegri, reduci dal ko contro la Lazio dell'ex Sarri e vicini all'impegno di Europa League contro lo Sporting Lisbona, attualmente si trovano al 7º posto in Serie A. In ogni caso, almeno c'è una speciale classifica con cui la Juve può "consolarsi": in occasione delle feste di Pasqua, infatti, le uova di cioccolato delle squadre italiane più vendute sono proprio quelle della Vecchia Signora, che al loro interno contengono gadget di vari tipi per i tifosi.