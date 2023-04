Juventus, Vlahovic è sparito: e ora rischia di saltare anche lo Sporting

TORINO - Che fine ha fatto Dusan Vlahovic ? Ieri era in palestra, a recuperare in vista della sfida di giovedì in Europa League . Una corsa contro il tempo per essere in campo allo Stadium contro lo Sporting per i quarti di finale, match di andata: non sarà semplice, perché quel colpo alla caviglia l’ha fatta girare quel tanto che basta da far male. E da preoccupare lo staff bianconero, che vorrebbe evitare rischi in una stagione martoriata da infortuni di varia natura. Vlahovic è dunque a rischio per la sfida di giovedì sera: la sua condizione fisica verrà monitorata giorno dopo giorno dopo l’incrocio con Cataldi in Lazio - Juventus che gli ha fortuitamente provocato una distorsione alla caviglia, appunto. Una dinamica strana, come strana - a dir poco - è stata la stagione del bomber serbo.

Vlahovic non segna in campionato da più di due mesi

Dusan Vlahovic non segna in campionato dalla doppietta alla Salernitana datata 7 febbraio: sono passati più di due mesi, un’astinenza interminabile per un attaccante del suo calibro. Da allora DV9 ha trovato la via del gol in Europa League: l’ultima rete, importantissima per superare il turno e accedere ai quarti, è arrivata all’Europa Park di Friburgo, anche se su rigore. Bastano questi dati per capire facilmente quanto DV9 abbia voglia di spaccare la porta e tornare a fare ciò che ama più di tutto: segnare ed esultare, di nuovo, come ha fatto in Nazionale di recente (tre reti in due gare). Ma non è detto che possa già succedere giovedì in Coppa: la condizione della caviglia è da valutare. Certo che Vlahovic non è stato fortunato in questa annata con i problemi fisici: ha dovuto vedersela con la pubalgia, che per ogni atleta è un rivale difficile da sconfiggere, e adesso rischia di dover saltare una sfida di importanza capitale.