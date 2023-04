Sassuolo-Juventus, Rapuano l'arbitro: i precedenti con i bianconeri

TORINO - Ufficiali le designazioni per la 30ª giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Sassuolo e Juventus affidata al direttore di gara Antonio Rapuano. Il 38enne di Rimini sarà l'arbitro del match tra i neroverdi di Alessio Dionisi e i bianconeri di Massimiliano Allegri, in cerca di riscatto in campionato dopo l'ultimo ko all'Olimpico contro la Lazio. Rapuano aveva diretto anche il match di andata tra Juve e Sassuolo, la prima giornata di campionato terminata per 3-0 allo Stadium con la doppietta di Vlahovic e il primo gioiello stagionale di Di Maria: ecco tutti i precedenti.

Sassuolo-Juventus a Rapuano: i precedenti

L'altro precedente in Serie A per Rapuano con la Juventus è sempre di questa stagione: il 3-0 in trasferta per i ragazzi di Allegri sul campo della Salernitana nel 21° turno. Sarà dunque la terza volta del fischietto romagnolo con i bianconeri, mentre con i neroverdi lo score è ben diverso. Rapuano ha infatti esordito nel massimo campionato in Torino-Sassuolo 5-3 del maggio 2017, ha arbitrato i neroverdi nelle trasferte della passata stagione contro Lazio e Napoli terminate con due sconfitte, al Maradona con un netto 6-1. Anche nel corso di questo campionato ha diretto nuovamente Napoli-Sassuolo chiusa dagli uomini di Spalletti sul 4-0. Non un trend positivo per la formazione emiliana con Rapuano, la Juventus vuole approfittare del trend sperando di ripetere il match dell'andata.