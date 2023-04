Perché Allianz ce l'ha con la Juve: "Basta risse allo Stadium"

Raccontano che il richiamo alla Juve, così aspro e decisamente senza precedenti, Giacomo Campora avrebbe voluto scriverlo di getto, la sera del 4 aprile, subito dopo avere assistito all'invereconda rissa finale di Juve-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, scandita anche dai barbari cori razzisti contro Lukaku partiti dalla Curva Sud, chiusa per un turno dal Giudice Sportivo. Campora è l'amministratore delegato di Allianz Italia, il colosso assicurativo, sponsor dello Stadium, i cui diritti di denominazione garantiscono al club 103,1 milioni di euro nei sette anni che scadranno il 30 giugno 2030. Il marchio Allianz è presente sulle maglie da allenamento della squadra di Allegri, sulle pettorine e sul retro delle divise delle Women. Smaltita la stizza, non senza avere ritwittato un post dell'Equipe sugli insulti a Lukaku, Campora ha optato per un video, destinato alla moltitudine dei dipendenti Allianz Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, 4.700 dipendenti al servizio di oltre 8 milioni di clienti grazie al lavoro di 25 mila agenti sparsi sul territorio. nazionale. Nel mirino dell'amministratore delegato c'è anche, ovviamente Cuadrado, al quale il pugno ad Handanovic è costato tre giornate di squalifica. Ha preannunciato Campora ai suoi: «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo». Allianz è un partner troppo importante per la Juve, perché le parole del suo massimo dirigente risultassero inascoltate. Tant'è vero che sono state subito trasmesse ai giocatori di Allegri. A MIlano, cinquantesimo piano della Torre Isozaki o Torre Allianz, soprannominata Il Dritto, ci contano. Anche dalla Germania hanno chiesto spiegazioni e non intendono transigere, tenendo moltissimo alla propria immagine. E non è difficile capire perché: nel 2022, per il quarto anno consecutivo, Allianz si è confermato il marchio assicurativo di maggior valore al mondo, secondo la classifica Best Global Brands, pubblicata da Interbrand.