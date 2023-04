"Sporco juventino”, pestaggio perché in maglia Juve: succede in Italia

ROMA - Spiacevole fatto di cronaca a Roma dove un giovane tifoso della Juventus (21 anni) è stato vittima di un'aggressione il giorno dopo la sconfitta dei bianconeri all'Olimpico contro la Lazio per 2-1 .

Tifoso Juventus aggredito con un tirapugni: i dettagli

L'incidente è avvenuto la mattina della domenica di Pasqua (9 aprile), il tifoso aveva trascorso la notte in un albergo della zona Eur della Capitale quando, riconosciuto per la sciarpa bianconera, è stato preso di mira da due malviventi presso piazzale dell'Agricoltura. Insulti, minacce e poi l'aggressione con l'utilizzo di un tirapugni. Il 21enne di Torino è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio dove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Dopo le cure il tifoso della Juve è stato ascoltato dalla polizia in merito all'aggressione subita.