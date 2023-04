Juve-Sporting, le scelte di Allegri: novità su Gatti, Chiesa e Di Maria

Tridente o non tridente, questo... non è il problema. L'abbondanza di soluzioni finalmente nelle mani di Allegri, semmai, agli occhi del tecnico bianconero appare come una risorsa. Ecco perché, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting, l'allenatore aveva provato in allenamento diverse opzioni: un trio offensivo, il più consueto 3-5-1-1 e, dietro, anche quella difesa a quattro intravista negli ultimi scampoli della gara di campionato a Roma contro la Lazio.