Paredes non ha la maglietta, Pogba fa aspettare: siparietto Juve-Sporting

Attimi di confusione all'Allianz Stadium nei minuti finali di Juventus-Sporting Lisbona. Dopo aver sbloccato la sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League con il gol di Gatti, infatti, Max Allegri ha optato per una doppia sostituzione facendo entrare in campo Paredes e Pogba (al rientro dopo più di un mese da Roma-Juve) al posto di Locatelli e Di Maria.