Szczesny e Perin: abbraccio in diretta tv e la battuta dopo il malore

TORINO - Una vittoria di misura che pesa moltissimo in vista del ritorno in Portogallo: la Juve passa allo Stadium contro lo Sporting Lisbona per 1-0 grazie alla rete di Gatti e le parate di Szczesny e soprattutto Perin nei minuti finali. I due portieri bianconeri hanno disputato entrambi la partita con il secondo chiamato a sostituire il primo a causa di una tachicardia che lo ha costretto a lasciare il campo. Per rassicurare sulle proprie condizoni, il portiere polacco si è presentato ai microfoni di Sky insieme al compagno di reparto ed è nato un siparietto molto divertente.

Perin-Szczesny: il siparietto in tv

Perin ha esordito: "Szczesny sta benissimo, è la prima cosa che ho chiesto quando sono tornato negli spogliatoi", il numero 1 bianconero ha spiegato: "Sto bene, un po' di ansia, ma ho appena fatto tutti i controlli ed è tutto ok. La verità è che ho visto Mattia bene in allenamento, mi sono stancato e lui di conseguenza ha fatto due miracoli". Szczesny ha poi aggiunto: "Paura, non mi era mai successo, facevo fatica anche a respirare. Ho avuto ansia e paura, ma ora sto molto meglio". Sulla prestazione del portiere azzurro Szczesny scherza: "E' stato bravo, ma gli hanno tirato addosso", Perin risponde: "Come dici tu? Bisogna essere bravi a farsi tirare addosso". Il polacco ha poi concluso: "Mattia è un ragazzo d’oro, abbiamo un bel gruppo anche con Carlo, peccato non sia entrato anche lui perché faceva il miracolo anche lui".