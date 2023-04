Juve-Sporting, Gatti: "Gol emozione indescrivibile, lo dedico a mio nonno"

La Juventus si impone sullo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League con il risultato di 1-0. A risolvere la partita ci ha pensato Federico Gatti, che dopo aver convinto nelle ultime uscite dei bianconeri ha trovato il suo primo gol stagionale. Al termine della sfida, il difensore ha dichiarato: "Non so come spiegare l'emozione. La dedica va a mio nonno che è mancato a dicembre e alla mia fidanzata, che mi è sempre stata vicina. È stata una partita durissima, loro sono fortissimi nei singoli e davanti sono molto bravi".