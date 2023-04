Allegri e la frase urlata per l'ingresso ritardato di Paredes: cosa ha detto

La ricostruzione prima del cambio di Paredes

Allegri nel post partita ha ricostruito il tutto: "Mi ha chiesto il cambio Locatelli, ma stavo togliendo Miretti, in quel momento Paredes aveva dato via la maglia, pensando di non dover più entrare in campo". Questo il motivo che ha portato il centrocampista a scappare nello spogliatoio per procurarsi una nuova divisa.