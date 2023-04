Gatti e la Juve: la storia di chi ci ha sempre creduto

Post di "giov11_" tratto dai 2.967 commenti apparsi sul profilo Instagram di Federico Gatti dopo il gol allo Sporting Lisbona, il primo in maglia bianconera: "Premetto che non sono juventino (sono milanista fino al midollo spinale), ma quando ho visto che hai fatto quel gol, mi è venuto in mente il fatto che, solo cinque anni fa, facevi il muratore e ora giochi nella Juventus. Sai, Fede, il mio sogno è vivere una storia come la tua, ovviamente con la maglia rossonera. Ma, stasera, l'esempio per noi giovani sei tu. Grazie". L'ammirazione e la volontà di emulazione che traspaiono da queste righe, aiutano ad apprezzare una volta di più l'ascesa del ventiquatrenne ragazzo nato a Chieri, ex pulcino e giovanissimo del Toro, poi ad Alessandria, quindi in Promozione e in Eccellenza con il Pavarolo, in prestito al Saluzzo, di nuovo al Pavarolo prima di salire in Serie D con il Verbania, in Serie C con la Pro Patria,in Serie B con il Frosinone, in Serie A con la Juve. La storia di Gatti è la storia di chi ci ha sempre creduto e, per prima cosa, ha creduto in se stesso. Anche quando, per aiutare in famiglia dopo che papà era rimasto disoccupato, poteva allenarsi soltanto la sera, ché di giorno lavorava ai mercati generali o si spaccava la schiena nei cantieri edili o faceva il serramentista o saliva sui tetti per ripararli. Ha scritto Baricco: "Senza fatica non c'è premio e senza profondità non c'è anima". Gatti conosce sia l'una sia l'altra. Il giorno in cui la Juve lo ingaggiò dal Frosinone, confidò: "La vita in cantiere era dura, ma è stata molto formativa, così come gli altri mestieri che ho fatto. Mi alzavo all'alba, anche con il gelo. Lavoravo e giocavo per arrotondare, poi quando mio padre è rimasto disoccupato è arrivata la spinta in più: aveva fatto tanti sacrifici per me e dovevo ricambiare. La famiglia è tutto".