Vlahovic, settimana della verità: a Reggio Emilia con vista Lisbona

Che settimana, questa settimana. Per la Juventus e, di conseguenza, per le sue stelle, a partire da quella più bisognosa di fiducia per tornare a rischiarare il cielo bianconero. Dusan Vlahovic , in campo, sgomita e combatte, ma il suo digiuno dal gol (e da quello su azione, ancor di più) ormai fa rumore . Risolto il problema fisico accusato all’Olimpico e archiviata la conseguente panchina in Europa League contro lo Sporting, quando comunque la sua inzuccata ravvicinata si è rivelata decisiva per la rete della vittoria firmata da Gatti, il serbo è ora determinato – caratteristica che non gli fa mai difetto – a colpire .

Vlahovic, dal Sassuolo allo Sporting Lisbona: alla ricerca del gol

Quando? Intanto, questo pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Perché un gol tira l’altro, si sa, e perché DV9 ha disperatamente bisogno di fiducia sotto forma di pallone che gonfia la rete. Sfiderà i neroverdi in un tandem “pesante” insieme a Milik, al quale chiederà (anche) di essere una sponda vincente per mandarlo nuovamente in gol. E questo non potrebbe che essere il viatico migliore verso il circoletto rosso sul calendario, quello che incornicia la data di giovedì, quando la Juventus scenderà in campo a Lisbona per staccare il pass per le semifinali in Europa. Un palcoscenico che stuzzica i pensieri e le ambizioni di Vlahovic. Che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle uno dei periodi meno prolifici della sua carriera. E tornare, a tutti gli effetti, DV9.