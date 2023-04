Allegri: "Fagioli? Siamo tutti responsabili." E sulla forma di Pogba...

REGGIO EMILIA - Dopo la vittorie casalinghe con Verona e Sporting, torna a cadere in trasfera la Juve di Allegri che va ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al termine della gara il tecnico bianconero analizza così la sconfitta contro i neroverdi di Dionisi ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo fatto bene per 60', abbiamo reagito dopo lo schiaffo. Era una partita importante per il campionato, per la nostra classifica, potevamo mettere le milanesi a 9 e 11 punti. Veniamo da due trasferte, due sconfitte, ora abbiamo Lisbona, Napoli, dobbiamo rialzarci". Allegri prosegue nell'analisi del match del Mapei Stadium, concentrandosi su Fagioli e la sua reazione dopo l'errore sul gol di Defrel: "Lacrime in panchina? Significano che è un ragazzo responsabile, gli errori si fanno, ma non è lui il colpevole. Le colpe sono di tutti, avevamo l'occasione per fare il passo in avanti e così non è stato".

Allegri: "Pogba meglio"

Allegri non cerca alibi e spera nel recupero di condizione dei suoi top player: "Bisognava concentrarsi oggi sul campionato e giovedì sulla coppa. Abbiamo giocatori che devono riprendere la condizione, come Chiesa e Pogba. Ma dobbiamo soprattutto migliorare l'approccio alle partite. Abbiamo fatto meglio la parte finale. Chiesa ha giocato 90' e oggi non ha la condizione per partire titolare. Aveva tanto carico nelle gambe. Pogba oggi meglio, ma è ancora indietro, poi si vede che è un giocatore diverso. Bisogna stare zitti e pensare a passare il turno contro lo Sporting". Sul francese, il tecnico bianconero spiega: "Pogba è forte, ma non è nella condizione di fare una gara di 90'. Portarlo a mezz'ora e poi a più minuti è l'obiettivo, il ginocchio sta rispondendo bene". Ora la trasferta di Lisbona per conquistare un posto in semifinale di Europa League, Allegri non si sbilancia: "Le mie sensazioni non contano nulla, oggi dovevamo fare un passo in avanti per la nostra classifica e così non è stato. Altrimenti non torneremo mai competitivi. Ci sono delle partite che la Juventus non deve giocare, ma che deve vincere".