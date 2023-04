Sassuolo-Juve, Danilo: "Fagioli? Tengo tanto a lui, non cerchiamo colpevoli"

REGGIO EMILIA - Dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio (2-1), la Juve cade anche in casa del Sassuolo , condannata dalla rete di Defrel a metà secondo tempo. Un brutto passo falso per i bianconeri di Massimiliano Allegri che frenano la loro corsa verso il quarto posto. Al termine del match, il brasiliano Danilo commenta così la sconfitta contro i neroverdi di Alessio Dionisi : "Dobbiamo migliorare, non c'è niente da dire. Il primo tempo è stato sottotono. Quando lasci il comando all'avversario come il Sassuolo, che ha qualità e palleggia, poi diventa difficile. Siamo dispiaciuti ma va cambiato il pensiero. Giovedì ci aspetta una gara importante". Sì, perché la Vecchia Signora sarà chiamata a proteggere l'1-0 conquistato in casa nell'andata dei quarti di finali di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Sassuolo-Juventus, Danilo su Fagioli

A proposito dell'errore di Fagioli sul gol del Sassuolo: “Non abbiamo parlato ancora, ma tengo tanto a lui. Sa che ha sbagliato una palla importante ma fa parte di un percorso di crescita. L’importante è imparare velocemente, ma non cerchiamo colpevoli. Vinciamo e perdiamo tutti insieme”. Sul modulo: "?Non sono i numeri, cambia l'atteggiamento, la disponibilità, le letture, per me è quello lì. Il sistema per me non conta tanto quando capisci il gioco in un certo modo".

Fagioli, lacrime in Sassuolo-Juve: cos'è successo