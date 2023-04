Non vada a Lisbona questa Juventus! Ma c'è una nota lieta...

INVIATO A REGGIO EMILIA - Non vada a Lisbona questa Juventus. Nel senso della squadra - fiacca, spenta e triste - scesa in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E alla quale nemmeno una reazione d’orgoglio nel finale è bastata per evitare l’ennesima sconfitta esterna. Per accedere alle semifinali di Europa League, pur ripartendo dal generoso 1-0 maturato all’andata con lo Sporting, occorrerà riattaccare la spina. E giocare una partita ben più seria e determinata di quella inscenata in Emilia.