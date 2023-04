Barbieri, altro che plusvalenza: dalla lista di Chiné a Sassuolo-Juve

La Juventus lo ha seguito per tanto tempo. Persino prima dell'estate 2019, quando Tommaso Barbieri col Novara si presenta senza paura alla Continassa. Sa che in amichevole dovrà contenere Cristiano Ronaldo, ma il duello lo esalta. E così esce dal campo a testa altissima, strappando anche i complimenti di Maurizio Sarri. Quasi quattro anni dopo, la prima maglia da titolare in Serie A. Massimiliano Allegri non si fa scrupoli a lanciarlo, in una fase delicatissima della stagione. Juan Cuadrado rifiata per buona parte del match contro il Sassuolo perché c'è Barbieri, una garanzia in termini di affidabilità. Infatti, la prova coi neroverdi è ottima: sembra un veterano, invece è un ragazzo che si è appena affacciato al massimo campionato. La Juventus, in questo senso, gli ha dato gli strumenti per arrivarci pronto: l’apprendistato in Next Gen si è rivelato fondamentale. Oggi Barbieri è un giocatore maturo, consapevole del proprio valore perché si è già messo in mostra coi grandi.