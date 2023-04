Sporting-Juventus, il programma: partenza per Lisbona e conferenza Allegri

TORINO - "Domani, mercoledì 19 aprile 2023, è vigilia. La squadra si allenerà al mattino, poi partirà per Lisbona nel pomeriggio dove, alle 18:30 (19:30 in Italia), si terrà la conferenza stampa di presentazione del match". Per mezzo di questa nota, diramata sul proprio sito ufficiale, la Juventus rende noto il programma di domani, vigilia della trasferta in Portogallo con lo Sporting, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: si riparte dall'1-0 maturato all'Allianz Stadium di Torino, frutto del tap-in di Federico Gatti.