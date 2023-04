Juve e Ferrari, che cosa c'è dietro i tweet di Lapo

Che Lapo Elkann ami visceralmente la Juve e la Ferrari, è assodato. Che, a sua volta, sia amato dai tifosi Juve e Ferrari per la passione genuina che lo spinge a prendere posizione spesso e volentieri, pure. Anche se il 6 aprile, sul suo account Twitter (195.093 follower) è stato lapidario: "Per vostra informazione, su Juventus e Ferrari non mi scrivete più. Non ho ruolo, non decido, non conto niente, ma le amo". Due giorni prima, Lapo aveva legnato la Ferrari: "Time to wake up !! !! !! !!", è ora di svegliarsi, con otto punti esclamativi per rafforzare il concetto e 2.343 like per capire di avere colpito nel segno. Dopodiché, è arrivata la sconfitta juventina a Reggio Emilia con il Sassuolo e Lapo ha letto il post pubblicato sul profilo ufficiale del club ("Possiamo fare meglio. Dai ragazzi!") e ha sbottato: "Non potete, dovete FARE MEGLIO. Vergognatevi". Like totalizzati: 4.363, tanto per capire l'aria che tira nell'ambiente.