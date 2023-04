Juve, per lo Sporting pronto De Sciglio. Torna Locatelli, idea Chiesa

TORINO - È cominciata con tanti spunti interessanti la settimana allo Juventus Training Center, dove la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata questa mattina per iniziare la preparazione verso la sfida di Europa League contro lo Sporting, in programma giovedì alle 21 . La seduta di lavoro ha previsto delle prime esercitazioni per la costruzione della manovra e poi altre sulla manovra avanzata con reazione alla palla persa contro difesa schierata.

Juventus, Allegri lavora per lo Sporting

Per quanto riguarda il reparto difensivo, Alex Sandro è tornato in gruppo e De Sciglio ha sostenuto l'intera seduta ad alti ritmi, proponendosi per una maglia da titolare a Lisbona. Lo stesso vale a centrocampo per Locatelli, che è rimasto in panchina contro il Sassuolo e tornerà a giocare dal primo minuto all'Estadio José Alvalade. In attacco, con Moise Kean fuori, salgono le quotazioni dell'opzione Chiesa dall'inizio con Di Maria e uno tra Vlahovic e Milik (nel caso, il serbo sarebbe in vantaggio sul polacco).