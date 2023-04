Juve, per Kean niente Sporting: si carica allenandosi in palestra

Moise Kean sta cercando di recuperare al meglio dal suo infortunio. Il guaio muscolare l'ha costretto a fermarsi in un momento in cui stava anche trovando minuti e gol importanti. Nella sfida di ritorno contro lo Sporting Lisbona , Allegri ha deciso di non convocarlo per la trasferta.

Juve, Kean si allena alla Continassa

Nonostante la mancata convocazione, Moise Kean si sta continuando ad allenare per recuperare al meglio in vista delle prossime gare. A confermarlo è lo stesso giocatore che, con una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto postare un breve momento in cui sta svolgendo attività in palestra. L'attaccante farà il tifo per i suoi compagni seguendoli e incitandoli da casa, poi tornerà al lavoro per recuperare in vista del finale di stagione tra campionato e Coppa Italia, oltre alla speranza di poter proseguire il cammino anche in Europa League.