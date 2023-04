Quanto incassa la Juventus con la semifinale di Europa League

La Juventus torna a giocare una semifinale europea dopo 6 anni grazie al pari in Portogallo contro lo Sporting Lisbona in Europa League . Nel cammino verso la finale c'è da affrontare il Siviglia che ieri ha eliminato a sorpresa il Manchester United . Vincere l'Europa League non sarebbe solamente prestigioso, ma consentirebbe ai bianconeri di tenere aperta la strada alternativa al campionato per la qualificazione alla prossima Champions League . Ma il percorso in Europa League è fondamentale anche sul versante economico: pensare che solo nei gironi di Champions, la Juventus ha incassato ben 53 milioni di €, cifra che tiene conto della quota minima di market pool e già depurata della multa imposta dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario (pari a 3,5 milioni di euro).

Quanto vale la semifinale di Europa League

Come ha stimato Calcio e Finanza, la qualificazione alle semifinali di Europa League porterebbe complessivamente 10 milioni di euro nelle casse della Juventus, tenendo conto anche di 3,7 milioni circa di market pool. A questa cifra si somma l’incasso per la partita interna con lo Sporting. In precedenza, erano già arrivati 500.000 € per la qualificazione agli spareggi contro il Nantes, 1,2 milioni di € per il passaggio agli ottavi di finale e 1,8 milioni di € come bonus per il traguardo dei quarti di finale, arrivato grazie all’eliminazione del Friburgo. Inoltre, il percorso europeo della Juve sta permettendo alla squadra di Allegri di conquistare punti importanti per il ranking UEFA.