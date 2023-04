La Juve dopo Lisbona: tra il Napoli quasi campione e l'Inter in Coppa

TORINO - Staccato il pass per le semifinali di Europa League, per la Juventus è già tempo di voltare pagina. Dopo la sofferta qualificazione ottenuta all’Alvalade di Lisbona contro lo Sporting, infatti, i bianconeri hanno già messo nel mirino i prossimi appuntamenti nel sempre più fitto calendario stagionale. E dunque il mirino è rivolto al sempre suggestivo confronto con il Napoli di domenica sera 23 aprile allo Stadium, ma non soltanto. Perché la stagione degli juventini è tutto tranne che agli sgoccioli.

Tra il Napoli e la Coppa

Già, perché - alla luce di tutto il contesto che sta influenzando la stagione della Juventus - la gara contro gli azzurri rischia di perdere un pizzico del fascino e dell’importanza che l’ha contraddistinta nelle ultime annate. E, per di più, gli uomini di Massimiliano Allegri tre giorni più tardi torneranno già in campo per una partita, quella sì, da dentro o fuori. Ecco che anche le scelte di formazione, dunque, potrebbero essere influenzate dall’imminente impegno di San Siro contro l’Inter, quando in palio ci sarà l’accesso alla finale di Coppa Italia. Un traguardo da conquistare con tutti i migliori elementi a disposizione, in attesa di novità sulle condizioni dell’acciaccato Bremer.