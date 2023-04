Juventus-Napoli, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

La Juventus è tornata subito al lavoro dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League ottenuta contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri, in vista della sfida di Serie A contro il Napoli di Spalletti in programma domenica 23 aprile alle 20:45 all'Allianz Stadium, nella giornata di oggi si sono allenati allo Juventus Training Center. Per chi è sceso in campo dall'inizio allo Stadio José Alvalade c'è stata una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche per la trasmissione della palla e combinazioni di gioco finalizzate alle conclusioni su cross.