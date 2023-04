Sabatini sulla penalizzazione Juve: "Inquietante, mette tutti sotto stress"

In questi giorni c'è stata la nuova sentenza sull'inchiesta Juve per quanto riguardo il discorso plusvalenze. Il CONI ha espresso il suo verdetto in merito e ha ripassato la palla alla Corte Federale, ma l'udienza sarà più in là col tempo. Si va verso la fine del campionato in Serie A e, per il momento, i quindici punti sono tornati ai bianconeri, che nel frattempo stanno studiando la strategia difensiva. Una situazione di cui ha parlato anche Walter Sabatini.