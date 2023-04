Allegri, conferenza Juve-Napoli: Bremer, Vlahovic, l'obiettivo e gli avversari

La Juventus riceve domenica sera il Napoli all'Allianz Stadium per il 31° turno del campionato di Serie A. E' stata una settimana molto importante per i bianconeri, tra la sentenza del Collegio di Garanzia sulla penalizzazione in campionato e la qualificazione in semifinale di Europa League grazie al pareggio sul campo dello Sporting. Massimiliano Allegri presenta la partita di campionato contro il Napoli in conferenza stampa. Seguila in diretta sul nostro sito.