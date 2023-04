La Juve anti-Napoli: probabile turnover con vista sull'Inter

TORINO - La Juventus deve puntare ancora una volta sull’orgoglio per provare a battere in casa il Napoli futuro campione d’Italia. Gli azzurri, tanto per intenderci, nelle ultime sette trasferte hanno vinto sette volte. A Torino sarà dunque una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo , ma dal peso specifico inferiore rispetto alla semifinale di ritorno di mercoledì 26 aprile a Milano con l’Inter, dove si partirà dall’uno a uno dell’andata.

Uomini e motivazioni

Tutti a disposizione alla Continassa, a parte naturalmente i lungodegenti, compresi Gleison Bremer e Mattia De Sciglio, però Massimiliano Allegri deciderà in base al fatto che si dovranno gestire al meglio le energie. E si preannuncia un maxi turn-over. L’orgoglio, si scriveva, perché oltre alla ricerca dei tre punti per restare in zona Champions si proverà a cancellare la clamorosa sconfitta dell’andata al Maradona per cinque a uno. Una notte complicatissima da cancellare per il popolo juventino.