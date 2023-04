Abodi: "Plusvalenze? Problema di sistema, non soltanto della Juve"

In questi giorni si è parlato tanto dell'inchiesta sulla Juventus per quanto riguarda la penalizzazione e il discorso plusvalenze. Un tema che verrà toccato più e più volte anche per la decisione del CONI di rimandare la decisione alla Corte Federale . Non solo, però, anche sulla squalifica di Lukaku , poi revocata da Gravina , si è detto tantissime cose e anche Andrea Abodi , Ministro allo Sport, ha parlato di questi due aspetti.

Inchiesta Juve e Lukaku: le parole di Abodi

Il Ministro Andrea Abodi ha in primis commentato la scelta di Gravina: "La decisione di togliere la squalifica di Lukaku penso sia stat giusta e corretta. In un momento come questo, dove si sta facendo di tutto per la lotta al razzismo, credo si debbano prendere delle decisioni simboliche e straordinarie per un principio sacro così importante. Una decisione contraria rischiava di vedere danneggiato soltanto chi ha subito gli insulti". Poi ancora sull'inchiesta della Juve: "Non riguarda solo una squadra. Le regole vanno certamente rispettate, ma parlerei più di un problema di sistema. Chi sbaglia paga, ma c'è il rischio che tutto diventi una partita di calcio, tra tifoserie".