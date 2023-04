Tacconi, il messaggio del figlio Andrea a un anno dal malore

Tacconi, il figlio Andrea: "I campioni vincono sempre"

A un anno esatto dal malore, il figlio Andrea, sempre vicino al papà, ha voluto scrivere un bel messaggio sul proprio profilo Instagram: È passato esattamente un anno da quel giorno, è stato un anno di grande paura e di grande speranza.

Cadere per rialzarsi, cadere per poi rialzarsi ancora. La strada sarà ancora lunga ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L'unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c'è verso, I CAMPIONI VINCONO SEMPRE". Campione Stefano Tacconi lo è stato sul rettangolo verde ma ha dimostrato di esserlo anche fuori, nella vita reale, lottando come un leone senza arrendersi mai.