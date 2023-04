Inferno Juve, paradiso Siviglia: la disparità prima dell'Europa League

Più si alza il livello e più i dettagli fanno la differenza: corsi e ricorsi storici hanno confermato che basta poco per far oscillare l'ago della bilancia. La Juventus l'11 maggio dovrà affrontare il Siviglia nel match d'andata della semifinale di Europa League. La curiosità? Un calendario differente nella settimana che porta alla sfida .

Siviglia riposato: il motivo e il calendario a confronto

Nella settimana che precede il match contro i bianconeri, il Siviglia non giocherà nel weekend e disputerà l'ultimo match giovedì 4 maggio contro l'Espanyol. Il motivo? La Liga si fermerà per la finale della Copa del Rey tra il Real Madrid e l'Osasuna del prossimo 6 maggio. Mendilibar avrà quindi una settimana completa per prepara l'andata contro la Juventus. Invece la squadra di Allegri avrà di fronte un calendario fitto, dopo la trasferta del 30 aprile a Bologna: mercoledì 3 maggio contro il Lecce e domenica 7 maggio contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Ecco il calendario a confronto della settimana pre Europa League:

JUVENTUS

Juventus-Lecce (mercoledì 3 maggio)

Atalanta-Juventus (domenica 7 maggio)

SIVIGLIA