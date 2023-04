Juve-Napoli, le scelte di Allegri: novità su Vlahovic, Soulé e Rugani

Sul fronte offensivo, in particolare, il favorito a supportare l'unica punta Milik è al momento Soulé, con Vlahovic in panchina anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter in programma mercoledì. In mediana Miretti viaggia verso la conferma al fianco di Locatelli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic padroni delle corsie, mentre al centro della difesa dovrebbe toccare a Rugani sostituire l'acciaccato Bremer, con Gatti e Danilo braccetti davanti a Szczesny.