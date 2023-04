Scanavino pre Juve-Napoli su penalizzazione, obiettivi e processi

A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli il direttore generale dei bianconeri Maurizio Scanavino si è presentato ai microfoni per commentare l'attuale situazione della squadra, in campo e fuori. Sul caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti momentaneamente annullata Scanavino ha dichiarato: "Siamo oddisfatti che sia stato accettato il ricorso, speriamo a livello di punteggio di non avere sorprese negative in futuro. Aspettiamo di vedere le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere queste decisioni. Capiremo se potranno esserci ulteriori penalizzazioni sportive o meno".