Allegri e Juve-Napoli: "Preso gol da polli. Complimenti a Fabbri"

"Dispiace aver perso una partita del genere ma dovevamo far meglio sul gol. Ci siamo fermati, su questo dobbiamo assolutamente crescere. La squadra ha fatto una buona partita e questo rimane, abbiamo preso però un gol da polli. Al 93' bisogna andare a difendere in area”. Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo la sconfitta della Juve in campionato contro il Napoli. Il tecnico bianconero ha spiegato: “Sono cose che capitano, dispiace per una partita giocata contro un Napoli forte. E poi nelle ultime cinque di campionato ne abbiamo perse quattro, ma siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici. Dobbiamo metterci al lavoro con serenità, mercoledì c'è una gara importante". Sugli episodi arbitrali: "Bisogna accettare le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto, bisogna rimanere sereni per non perdere energie, tanto il risultato non lo possiamo più cambiare. L'arbitro è stato molto bravo, gli faccio i complimenti per come ha arbitrato”.