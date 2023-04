Spalletti, lo Scudetto Napoli e la prima classe: le parole dopo la Juve

I l Napoli esce vittorioso dall' Allianz Stadium contro la Juventus e si avvicina sempre di più allo scudetto. Il gol di Raspadori stende i bianconeri al 93' al termine di una partita equilibrata e non priva di nervosismi, come in occasione del gol annullato a Di Maria . Al termine della sfida il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha dichiarato: "Le vittorie come queste sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, i calciatori hanno fatto un po' di festa. Quando vinci nei minuti di recupero c'è ancora più felicità, però dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuori. C'è ancora un po' di tempo. Alla squadra ho fatto i complimenti perchè abbiamo giocato una buona partita dopo l'uscita della Champions. Secondo me più di così era difficile fare oggi".

Juventus-Napoli 0-1: tabellino e statistiche

Juve-Napoli, Spalletti: "Non ho mai viaggiato in prima classe"

Il tecnico del Napoli ha continuato: "Se si è tutti insieme le gioie sono il doppio, la stessa cosa vale per la sofferenza. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, a volte le partite sono figlie di episodi e contesti anche non voluti. Penso che questa squadra abbia fatto tutto quello che serve per meritarsi questo posto in classifica". Infine, Spalletti chiude: "Quando riesci ad arrivare al massimo un po' di soddisfazione c'è. Ogni tanto mi prendevano in giro per le scarpe da gioco in panchina, ma quello che ho sofferto per avere quelle scarpe li me lo ricordo. È per questo, perchè fai una strada più difficile rispetto ad altri che partono da livelli differenti. È giusto anche per gli altri, perchè si vede che si sono guadagnati stima e conoscenze durante le loro carriere da calciatori".