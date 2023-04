Inter-Juventus, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in casa dell'Inter. I bianconeri affrontano i nerazzurri per un posto in finale. Come riporta il sito ufficiale della Juve: "Allenamento mattutino dedicato a esercitazioni su possesso palla con squadra schierata, lavoro specifico sulle conclusioni e infine partitella. Seduta di scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto all'Allianz Stadium contro i partenopei".