La Juve segna pochissimo: i numeri di un attacco sterile e come uscirne

TORINO - Sarà che la stagione non sta girando benissimo per mille motivi, dentro e fuori dal campo. E sarà che gli stessi episodi arbitrali ti penalizzano. Ma alcuni numeri dell'attuale Juventus inquietano non poco. Due, in particolare: 1, come l'unico gol segnato dai bianconeri su azione nelle ultime sei partite stagionali di un mese abbondante in cui la Juve non è riuscita a realizzare più di una rete a partita (il guizzo di Juan Cuadrado allo Stadium nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter); 1, come l'unico gol non originato da un calcio piazzato, messo a segno nelle ultime 14 gare da Dusan Vlahovic, Moise Kean e Arkadiusz Milik. Dalla trasferta di La Spezia (2-0 Juve il 19 febbraio) in poi, solo l'ex Everton e Psg ha segnato su azione, a Verona. Il resto è buio totale.

Ma perché la Juve ha un problema di gol? Poi è chiaro che tutto debba essere parametrato alle circostanze del momento, quindi - per esempio - al fatto che Milik la Juventus non l'ha praticamente mai avuto da febbraio a oggi. Però resta il dato preoccupante di una squadra che spesso fatica a creare occasioni e quando questo succede fa una fatica bestiale ad andare in gol. Il rovescio della medaglia, strettamente collegato alla particolare stitichezza bianconera nelle reti su azione, si traduce nella capacità di concretizzare in occasione di situazioni da calci d'angolo, ma il problema rimane. La povertà di gol dei centravanti, o comunque delle punte di movimento deputate a gonfiare le reti altrui? Conclamata, ma la Juve in qualche modo ha cercato di sopperire alla questione “armando" Adrien Rabiot, che non aveva mai segnato così tanto in carriera (11 reti di cui 8 in campionato, 2 in Champions e uno in Europa League).

Juventus, in trasferta il 15° attacco! E per non farsi mancare nulla in un quadro tutt'altro che esaltante, sapete quanti gol ha realizzato la Juve fuori casa in questo campionato? Tredici (e 13 sono le reti subite), tanto che nessuna delle prime 14 squadre in classifica ha fatto peggio. La quindicesima - l'Empoli - è a quota 12, peggio hanno fatto solo Lecce, Sampdoria, Spezia e Verona lontano dal proprio stadio. Contraltare? Le 34 reti realizzate allo Stadium in 16 partite (una in più rispetto alle 15 giocate fuori casa): questo sì che è il migliore attacco in Serie A, ma è soddisfazione vuota, da riempire con numeri ben differenti. Il calendario delle prossime dieci partite sicure, per ora (quindi senza eventuali finali di Coppe), propone 6 trasferte. Tutti spunti di riflessione per Massimiliano Allegri e la sua squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA