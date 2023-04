Gozi: "Monopolio Uefa incompatibile con il diritto europeo". E sul caso Juve…

" Il processo è stato fatto innanzitutto sui media , dove si è detto di tutto, peraltro senza avere piena conoscenza degli atti e delle carte processuali. Purtroppo, non accade solo nella giustizia sportiva. Molto spesso in Italia si viene processati e condannati dal tribunale dei media e del popolo e poi magari si viene assolti nel silenzio e nell’indifferenza generale, al massimo con un trafiletto nascosto nelle pagine interne dei quotidiani". L'onorevole Sandro Gozi , autorevole esponente della politica dell'Unione Europea e tifoso bianconero, ha commentato i processi in cui è coinvolta la Juventus ai microfoni di 'juventinovero.com': "Il caso Juve è senza dubbio un esempio molto mediatico di una patologia, che forse è ancora più grave nel caso della giustizia sportiva , in cui tutto sembra molto più incerto, discrezionale e poco trasparente. Da una parte, non credo che la politica debba intervenire sui singoli processi in corso. Credo sia questo il principale motivo di questo silenzio. Dall’altra, la politica ha invece il dovere di intervenire se si rilevano problemi generali del sistema. E in questo caso, intervenire non è un’opzione, è una precisa responsabilità. Ritengo quindi una riforma assolutamente necessaria perché il caso Juve ha dimostrato a tutti che l’attuale sistema non è in grado di assicurare certezza del diritto, soffre di mancanza di trasparenza , non riesce a decidere nei tempi necessari e crea troppe incomprensioni e dubbi per gli atleti, per le società e per i tifosi. Se si pensa poi che il calcio è un grande fenomeno sociale di massa, ma è anche un’importante attività economica, si capisce bene l’ assoluta inadeguatezza del sistema attuale . Anche la giustizia sportiva deve essere indipendente, giusta e comprensibile: il sistema attuale è debole sotto ognuno di questi punti di vista. E non ce lo possiamo più permettere".

Gozi su Ceferin e il monopolio della Uefa

"Sono convinto che l’attuale monopolio Uefa sia incompatibile con il diritto europeo. L’Uefa è in una posizione dominante e ne abusa, violando così i principi della concorrenza e del libero mercato. Ed è sugli abusi, più che sulla posizione dominante, che dobbiamo concentrarci. L’Uefa deve chiarire i principi e le condizioni in base ai quali lascia la libertà di promuovere nuove iniziative e competizioni ai club. Criteri e condizioni che devono essere chiari, trasparenti e proporzionati agli obiettivi da raggiungere e ai principi da garantire. Secondo me, dobbiamo tenere presente che il calcio è allo stesso tempo attività sociale e attività economica. Dal punto di vista del modello europeo dello sport, l’Uefa deve meglio chiarire come l’attuale struttura garantisce il raggiungimento degli obiettivi dei trattati europei: inclusione, merito, sostegno ai piccoli club e al calcio non professionistico. Dobbiamo garantire il rispetto di questo principi senza imporre un modello unico e assoluto, come accade ora. Poi, perché nel Mercato unico europeo tutto deve essere strettamente nazionale? Perché se un domani le federazioni belga, olandese e lussemburghese volessero creare un campionato del BeNeLux, o gli stati baltici un torneo proprio, dobbiamo vietarglielo? Oggi tutto questo non è possibile: e senza possibilità come queste, i club di piccoli Paesi non potranno più tornare ad essere competitivi come in passato, perché oggi tutto il sistema è basato sul numero di abbonati a piattaforme digitali e tv. E per questo, più il Paese è grande, più ha possibilità. Anche questo mi sembra una violazione dello spirito dei trattati e forse anche di alcune norme europee. Come del resto violano il principio Ue di libertà di movimento e creano discriminazioni le regole UEFA esistenti sui vivai di giocatori nazionali. Insomma, al di là della propaganda, credo che ci sarà molto da fare per riformare il sistema del calcio europeo. Ovviamente, dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di giustizia UE, anzi le sentenze perché ci sono almeno tre casi su cui le decisioni dei giudici europei saranno molto importanti. La governance della Uefa? Mi preoccupa molto. Fa parte del problema di trasparenza: non è affatto chiaro se e come l’Uefa gestisca i reali o potenziali conflitti d’interesse al suo interno. E questo è un grosso problema. Io credo che i tifosi, gli atleti, le società di calcio e anche l’Europa meritino di meglio. Quanto a Ceferin, nelle sue interviste, nelle sue comunicazioni pubbliche, ha dato l’impressione di fare battaglie personali, di voler regolare dei conti, e credo che questo sia stato un grave errore. Anche nei passaggi più difficili, anche se ci sono delusioni personali, il presidente di un’entità importante come l’Uefa non può mai dare quest’impressione. Da un presidente, abbiamo il diritto di aspettarci un atteggiamento molto diverso. Spero proprio che Ceferin se ne renda conto e volti pagina nel suo nuovo mandato. Sinora, non lo ha fatto", prosegue.