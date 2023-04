Coppa Italia, Inter-Juventus: i precedenti sorridono ai bianconeri

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo l'1 a 1 dell'andata le due squadre si giocheranno l'accesso alla finalissima a San Siro. L'arbitro del match sarà Doveri e i precedenti tra nerazzurri e bianconeri in questo atto della competizione sono diversi. Ben 8, considerando andata e ritorno, e tutti a favore della squadra di Allegri. Inzaghi, oltre a sfatare questo tabù, dovrà anche sciogliere un paio di dubbi di formazione. Il derby d'Italia è pronto a regalare emozioni così come le aveva regalate in passato.