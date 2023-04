Di Maria, Jorgelina e il tackle social su Juve-Napoli: "In 12 contro 11"

Jorgelina Cardoso ha commentato nelle scorse ore l'annullamento della rete messa a segno dal marito Angel Di Maria durante la partita Juve-Napoli . "12 contro 11 - Comunque il tuo "non gol" è stato bellissimo , ti amo", ha scritto la partner del calciatore bianconero, seguendo l'onda di una polemica che non accenna a placarsi.

Di Maria, il gol annullato e il post su Instagram

Anche lo stesso Di Maria non ha preso bene l'anullamento della rete, che sempre nelle scorse ore ha commentato in maniera singolare, lasciando parlare stavolta solo le immagini del gol in questione. L'unico commento posto come didascalia è stato quello di un emoticon con la faccina arrabiata. Un chiaro messaggio del sentimento del calciatore in questo momento.